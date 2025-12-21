Politiche di Coesione proroga al Comune per due Esperte su progetti e fondi

Il Comune ha deciso di prorogare l’incarico di due esperte, Alessandra Franza e Paola Lombardo, nell’ambito delle Politiche di Coesione. Queste figure specializzate supporteranno l’ente nella gestione di progetti e fondi dedicati. La scelta riflette l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare le competenze interne e ottimizzare le risorse disponibili. La conferma degli incarichi rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Il Comune punta molto su progetti e fondi delle Politiche di Coesione. Dopo l'assunzione del funzionario esperto digitale la conferma degli incarichi per le Esperte Alessandra Franza, avvocato e già nel Cda Amam, e l'architetto Paola Lombardo. Dall'uno gennaio al 30 giugno 2026 Franza e Lombardo.

