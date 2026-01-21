La Fiamma olimpica passerà anche da Merate | eventi e data

Il 3 febbraio 2026, Merate sarà teatro di un evento significativo, con la passing della Fiamma Olimpica attraverso le sue strade. Un momento che coinvolgerà la comunità locale, sottolineando il legame tra la città e i valori delle Olimpiadi. La cerimonia rappresenta un’occasione per condividere un evento di rilevanza internazionale, portando attenzione e orgoglio alla comunità meratese.

Merate si prepara a vivere un momento indimenticabile: martedì 3 febbraio 2026 la Fiamma Olimpica attraverserà infatti le strade della città. Il viaggio della Fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è molto più di un rito sportivo: è l'avventura entusiasmante che annuncia.

