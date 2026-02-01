Arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto al corteo per Askatasuna

Durante le tensioni di ieri a Torino, la polizia ha arrestato uno dei sospettati di aver aggredito un agente durante il corteo per Askatasuna. Si tratta di un giovane ritenuto coinvolto negli scontri che si sono verificati nel centro cittadino. L’uomo è stato portato in caserma e ora si attende l’udienza per chiarire la sua posizione. La polizia continua le indagini per identificare altri responsabili.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” La digos di Torino ha individuato un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. Nei confronti del giovane è scattata la denuncia per violenza a pubblico ufficiale La digos di Torino ha arrestato in flagranza differita un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto, accusato di concorso in lesioni personali per l'aggressione all'agente. Il giovane è stato individuato, attraverso l'analisi di alcuni filmati, tra i componenti del gruppo responsabile dell'episodio. Nei confronti del 22enne è, inoltre, scattata la denuncia per violenza a pubblico ufficiale per gli stessi fatti, essendo stato filmato in un'altra occasione mentre lanciava oggetti contro le forze dell'ordine, nonché per rapina in concorso, facendo parte del gruppo che oltre ad aggredire il poliziotto, gli ha sottratto lo scudo, dell'U-bot e la maschera antigas.🔗 Leggi su Today.it

La manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna a Torino si è conclusa in modo violento.

La violenta guerriglia in pieno centro a Torino ha lasciato oltre 100 persone ferite tra cittadini, agenti e manifestanti.

