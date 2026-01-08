Dall’Australia all’Argentina gli incendi piegano l’emisfero sud | migliaia di ettari di foresta distrutti – Video

Gli incendi si stanno diffondendo in diverse regioni dell’emisfero sud, dall’Australia all’Argentina, causando ingenti danni alle foreste. Le alte temperature e le ondate di calore rappresentano una minaccia crescente, rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco e compromettendo l’ambiente naturale. Questo fenomeno evidenzia l’importanza di monitorare e affrontare i cambiamenti climatici a livello globale.

In Australia i vigili del fuoco hanno lanciato l’allarme sul pericolo di incendi boschivi, mentre hanno contrastato diversi roghi alimentati dalle ondate di calore che stanno investendo il Paese. Si prevede che le temperature supereranno i 40 gradi in alcune zone dell’Australia sudorientale, alimentando alcune delle condizioni di incendi boschivi più pericolose dai tempi della “Black Summer” del 2019-2020. Jason Heffernan, direttore delle autorità antincendio, ha affermato che il livello di rischio di incendio in alcune zone dello stato di Victoria potrebbe raggiungere il livello “catastrofico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dall’Australia all’Argentina, gli incendi piegano l’emisfero sud: migliaia di ettari di foresta distrutti – Video Leggi anche: Australia già nel pieno di un'ondata di incendi nel Sud-est | Muore un vigile del fuoco Leggi anche: Incendio boschivo a Lauco, in fiamme dieci ettari di foresta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Blues night. From Australia to Rustmood. Venerdì 23 gennaio ospitiamo, al Rustmood, Sim Martin, bluesman australiano in tour europeo. Dall’Australia alle atmosfere dei blues bar internazionali, Sim Martin porta il suo blues, che unisce tradizione e pers - facebook.com facebook MADURO ERA UN PRESIDENTE ILLEGITTIMO Quando parliamo di Maduro parliamo di un presidente non riconosciuto da Italia, dall’Europa, dall’amministrazione Biden prima e dall’amministrazione Trump oggi, nonché da Canada e Australia. Parliamo quin x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.