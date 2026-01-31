anziana sola bloccata a letto con la febbre per 5 giorni i carabinieri le portano da mangiare

Un’anziana è rimasta bloccata a letto con la febbre per cinque giorni, senza nessuno che si prendesse cura di lei. Alla fine, sono arrivati i carabinieri, che l’hanno aiutata portandole il cibo e assicurandosi che stesse meglio. La scena ha mostrato quanto può essere importante la solidarietà nei momenti difficili.

SACILE (PORDENONE) - È soprattutto nel momento del bisogno che la solidarietà assume un valore inestimabile. Così è stato per un'anziana costretta a letto a causa di una forte influenza. La donna, che abita sola e non ha alcun familiare né punto di riferimento, dopo cinque giorni di febbre che l'hanno costretta a rimanere in casa aveva finito il cibo. Inerme davanti a una situazione del genere, la donna ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto: un gesto a cui i militari hanno risposto portandole un piatto caldo e prendendosi cura della 74enne. La telefonata Il fatto è accaduto a Sacile, nel Pordenonese. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Un’anziana donna di Sacile ha chiamato i carabinieri dicendo “Ho la febbre e sono sola”.

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, i carabinieri di Castelsangiovanni sono intervenuti per soccorrere un’anziana immobilizzata a letto e incapace di svegliare il marito, anch’egli anziano e con problemi di udito.

