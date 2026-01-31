Ho la febbre e sono sola anziana chiama i carabinieri e chiede aiuto | i militari le portano cibo caldo

Un’anziana donna di Sacile ha chiamato i carabinieri dicendo “Ho la febbre e sono sola”. La donna, bloccata a letto da cinque giorni, ha chiesto aiuto perché non riusciva a uscire e non aveva nessuno vicino. I militari sono intervenuti subito e le hanno portato un pasto caldo, portando un po’ di conforto in una situazione difficile.

La storia di solidarietà raccontata dai carabinieri di Sacile, in provincia di Pordenone, che hanno ricevuto la chiamata da parte di un'anziana sola e bloccata da 5 giorni a letto dalla febbre: dopo la richiesta di aiuto della donna le hanno portato un pasto caldo.

