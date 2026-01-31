Ho la febbre e sono sola anziana chiama i carabinieri e chiede aiuto | i militari le portano cibo caldo

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’anziana donna di Sacile ha chiamato i carabinieri dicendo “Ho la febbre e sono sola”. La donna, bloccata a letto da cinque giorni, ha chiesto aiuto perché non riusciva a uscire e non aveva nessuno vicino. I militari sono intervenuti subito e le hanno portato un pasto caldo, portando un po’ di conforto in una situazione difficile.

La storia di solidarietà raccontata dai carabinieri di Sacile, in provincia di Pordenone, che hanno ricevuto la chiamata da parte di un'anziana sola e bloccata da 5 giorni a letto dalla febbre: dopo la richiesta di aiuto della donna le hanno portato un pasto caldo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Sacile Carabinieri

“Aiuto, il mio compagno mi ha aggredito e derubato”, chiama i carabinieri e scatta l’intervento: arrestato 20enne

Chiama i carabinieri e confessa: “Ho ucciso mia sorella”. Tragedia nel Napoletano

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sacile Carabinieri

Argomenti discussi: COVID oggi (gennaio 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; La fortuna di non sapere che cosa sia la febbre e il termometro; Cosa guarderanno i fan alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Gli sport e gli atleti preferiti da italiani e turisti a Milano.; Matteo Giunta e lo sfogo contro i genitori irresponsabili: Quello che per alcuni è 'solo febbre' per altri è ospedale.

ho la febbre eLa fortuna di non sapere che cosa sia la febbre e il termometroSecondo i nostri calcoli (suoi, miei, e del gatto adibito a infermiere), da almeno sette anni a mia figlia non veniva la febbre. ilfoglio.it

ho la febbre eansia e sintomi: febbre a ondate, cosa potrebbe essere?Episodi di febbre e brividi possono spaventare, ma spesso non indicano gravi malattie. Un'analisi esperta aiuta a comprendere e rassicurare. medicitalia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.