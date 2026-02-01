Antonio Ricci torna a parlare di Giambruno e non risparmia alcune frecciate. Secondo il conduttore, la premier Meloni ha preso le distanze da un personaggio che definisce ingombrante, e Ricci dice che tutto ciò sarebbe stato un favore per lei. Ricci ha anche commentato i video di Giambruno, affermando che in realtà le ha fatto un piacere. La situazione sembra creare nuove tensioni tra i protagonisti della scena politica e televisiva.

"Le ho fatto un piacere", così Antonio Ricci sui famosi video di Giambruno, riferendosi alla premier Meloni. Al Fatto Quotidiano ha commentato anche l'(in)successo di Striscia la notizia In un’intervista al Fatto Quotidiano, Antonio Ricci ha parlato di ciò che è accaduto con Andrea Giambruno qualche anno fa. Secondo lui la Premier dovrebbe ringraziarlo perché l’ha aiutata ad uscirne bene e ad avere più consensi. Con la sua ironia pungente spiega: “Il terzo video su Giambruno non esiste, tutti sono convinti di sì. Continuo a negare. In realtà il terzo segreto di Giambruno capire come sia riuscito ottenere la conduzione di una trasmissione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antonio Ricci su Giambruno: “Meloni grazie a me ha preso le distanze da un personaggio ingombrante”

Approfondimenti su Giambruno Meloni

Ultime notizie su Giambruno Meloni

