Meloni | Sam Gamgee mio personaggio preferito in Signore Anelli grazie a lui Frodo ha successo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Sam Gamgee è il mio personaggio preferito perché fa più di Frodo, ma sa già che nessuno lo ricorderà nel futuro. Lo fa perché è giusto" così la premier Meloni intervenendo, all'Assemblea nazionale di Noi Moderati a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Agenzia Vista. . Meloni: Sam Gamgee mio personaggio preferito Signore Anelli, senza di lui Frodo avrebbe fallito - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Meloni: «Vi spiego perché Sam Gamgee è il mio personaggio preferito Signore Anelli» - (Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 Samvise Gamgee, detto Sam, è un personaggio del Signore degli Anelli, libro dello scrittore inglese J. Scrive ilmattino.it

Meloni: Sam Gamgee mio personaggio preferito Signore Anelli, senza di lui Frodo avrebbe fallito - Samvise Gamgee, detto Sam, è un personaggio del Signore degli Aneli, libro dello scrittore inglese J. ilgiornale.it scrive

Meloni: Sam Gamgee mio personaggio preferito in Signore Anelli, grazie a lui Frodo ha successo - "Sam Gamgee è il mio personaggio preferito perché fa più di Frodo, ma sa già che nessuno lo ricorderà nel futuro. Segnala ilgiornale.it