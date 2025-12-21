Le pagelle Ricci ci ha preso gusto in zona gol da Iglio errore evitabile

Nell’ultima partita, le prestazioni dei singoli sono state valutate con attenzione. Luciano si conferma reattivo e sicuro, intervenendo efficacemente in più occasioni e dimostrando buona presenza in area. Ricci, invece, ha mostrato una certa costanza in zona gol, mentre Iglio ha commesso un errore evitabile. Le pagelle: Ricci ci ha preso gusto in zona gol, da Iglio errore evitabile.

LUCIANI 6,5. Non è altissimo ma è reattivo, e in tre occasioni si fa trovare pronto respingendo altrettante minacce, cercando anche l'uscita di fronte ad avversari da 1,90. Sull'autogol nulla può. IGLIO 5. Dopo il mani col Medicina, questo autogol. Dentro l'area ogni tanto ha amnesie così: poteva mettere in corner o lasciar sfilare il pallone, e ha fatto una roba a metà. DALL'ARA 6,5. Sempre attento sul gigante Osayane, buona prova. STOSKOVIC 6. Anche lui fa buona guardia centralmente. OCCHI 6. Avvio un po' timido per comprensibile emozione, con un paio di palloni buttati via. Poi ci prende la mano e compie buone discese.

