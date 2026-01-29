Silvia Toffanin a Sanremo 2026? Il debutto di Carlo Conti a Verissimo smuove polemiche e sospetti

Domenica pomeriggio, Silvia Toffanin torna in tv con una puntata speciale di Verissimo. Per la prima volta, ospita Carlo Conti, e questa scelta ha già scatenato qualche polemica tra i fan. I commenti si sprechano sui social, alcuni si chiedono se questa collaborazione possa portare a qualche novità importante per il programma. La puntata va in onda alle 15.30 su Canale 5, e tutti sono curiosi di vedere come si svilupperà questa prima volta tra i due conduttori.

Domenica 1° febbraio 2026, nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 dalle ore 15.30, la bella Silvia Toffanin ospiterà Carlo Conti, per la prima volta nella storia del programma. Considerando che si tratterà di un debutto assoluto per il presentatore, la padrona di casa coglierà probabilmente l'occasione per passare al vaglio insieme a lui i momenti salienti della sua carriera e vita privata. L'iconico volto della rete ammiraglia si racconterà in una lunga intervista, ripercorrendo tappe di vita e carriera senza dimenticare il suo prossimo importante appuntamento: il Festival di Sanremo 2026, trasmesso come sempre in diretta su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026.

