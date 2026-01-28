Colpaccio di Silvia Toffanin Carlo Conti sarà ospite a Verissimo
La prossima settimana a Verissimo ci sarà un ospite molto atteso: Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico arriverà in studio per parlare dei suoi progetti e della sua carriera. L’annuncio ha già fatto felici i fan, curiosi di ascoltare le sue parole e scoprire cosa ha in serbo per il futuro.
Per la puntata di domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. A sorpresa oggi pomeriggio Verissimo ha annunciato la presenza di Carlo Conti come ospite della prossima puntata. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, per la prima volta si racconterà nella trasmissione di Silvia Toffanin. Ma quando sarà ospite Carlo Conti a Verissimo? Il presentatore lo vedremo per la precisione nell’appuntamento di domenica 1 febbraio alle 15:30 su Canale 5, subito dopo Amici di Maria De Filippi che ha accorciato la sua puntata. 🔗 Leggi su Novella2000.it
