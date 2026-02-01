Anpi Bella ciao alla verità | se il Tar ti boccia tu canti alla vittoria

Roma, 1 feb – C’è qualcosa di patologico nel modo in cui l’Anpi riesce a trasformare una batosta legale in una parata trionfale. Ma d’altronde, perché stupirsi? Parliamo di un’organizzazione che ha fatto del revisionismo creativo, fantasioso e inventato la propria attività, la propria ragione di esistere. Se hanno resistito ottant’anni e più a raccontare una resistenza monocolore, una storia rivisitata e corretta ad uso e consumo di acefali ideologici, epurata dalle zone d’ombra e dalle fucilazioni fratricide, cosa vogliamo che sia truccare il risultato di una sentenza del Tar? Il ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

