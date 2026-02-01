Anpi Bella ciao alla verità | se il Tar ti boccia tu canti alla vittoria
Roma, 1 feb – C’è qualcosa di patologico nel modo in cui l’Anpi riesce a trasformare una batosta legale in una parata trionfale. Ma d’altronde, perché stupirsi? Parliamo di un’organizzazione che ha fatto del revisionismo creativo, fantasioso e inventato la propria attività, la propria ragione di esistere. Se hanno resistito ottant’anni e più a raccontare una resistenza monocolore, una storia rivisitata e corretta ad uso e consumo di acefali ideologici, epurata dalle zone d’ombra e dalle fucilazioni fratricide, cosa vogliamo che sia truccare il risultato di una sentenza del Tar? Il ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Anpi Bella ciao
Il sindaco di Bologna fa il duro: “Se non ti inginocchi a FdI, la paghi”. La replica: bambino viziato. Se il Tar ti boccia, è colpa tua
Il recente scambio tra il sindaco di Bologna e la sua opposizione riflette tensioni politiche e giudiziarie in città.
Opposizione fa saltare conferenza Casapound alla Camera sulla Remigrazione tra Bella Ciao e Fischia il Vento
Questa mattina alla Camera dei Deputati, un gruppo di opposizione ha interrotto una conferenza di Casapound dedicata alla remigrazione.
Bella Ciao Vs Real instruments #bellaciao #song #cat
Ultime notizie su Anpi Bella ciao
Argomenti discussi: Auditorium affollato per l’ultimo saluto a Bruno Bevilacqua, presidente onorario di ANPI Rho; Conferenza Casapound alla Camera, Pagliarulo (Anpi): Sfregio a istituzioni democratiche; Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei; Giornata della memoria con l’ex deputato Fiano figlio di un deportato.
Fratoianni alla festa dell'Anpi canta Bella ciao. Presenti all'evento anche Schlein e Contel segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a Bologna alla festa nazionale dell'Anpi, insieme ad Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli Riccardo Magi. Ecco Bella ciao cantata ... ilgiornale.it
Conferenza Casapound alla Camera, Pagliarulo (Anpi): Sfregio a istituzioni democraticheGianfranco Pagliarulo, presidente di Anpi, in un precedente incontro con la stampa (Photo Michele ... msn.com
Anche Martino approva la tessera ANPI 2026, particolarmente bella quest’anno. Nessun dubbio, come dovrebbe essere per ogni cittadino e cittadina del nostro Paese, siamo ANTIFASCISTI. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.