opposizione fa saltare conferenza casapound alla camera sulla remigrazione tra bella ciao e fischia il vento

Questa mattina alla Camera dei Deputati, un gruppo di opposizione ha interrotto una conferenza di Casapound dedicata alla remigrazione. Mentre il dibattito stava per iniziare, i deputati hanno cominciato a cantare Bella Ciao e Fischia il Vento, impedendo che l’evento proseguisse. La scena si è svolta in modo pacifico, ma con fermezza, per contestare le posizioni del movimento di estrema destra. La protesta ha creato scompiglio tra i presenti e ha portato a toni accesi tra le parti.

Tutte le conferenze stampa alla Camera dei Deputati sono state annullate "per questioni di ordine pubblico". Questa la decisione della presidenza della stessa Camera dopo l'occupazione dei gruppi di opposizione della sala conferenze di Montecitorio. La protesta, alimentata con cori di Fischia il Vento e Bella Ciao, ha avuto il fine di impedire che si svolgesse l'iniziativa, prevista per le 11,30, sul lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Remigrazione e riconquista', promossa da Casapound, Fronte Skinheads, Rete dei Patrioti e Brescia ai Bresciani. Il deputato leghista Domenico Furgiuele aveva 'offerto' per tale evento la sala destinata a Montecitorio alle conferenze stampa.

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound.

Alla Camera, la conferenza stampa prevista con i rappresentanti di Casapound è finita nel caos.

