All’inaugurazione dell’anno giudiziario a Firenze si percepisce una tensione palpabile. Durante la cerimonia, i vertici degli uffici giudiziari toscani e Antonio Sangermano, rappresentante del Guardasigilli Carlo Nordio, si scambiano parole dure. Il referendum sulla riforma della giustizia, invece, resta fuori dall’auditorium, ma l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla.

Il referendum sulla riforma della giustizia resta fuori dall’auditorium. Ma l’aria è frizzante all’ inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a Firenze: botta, risposta e controrisposta tra i vertici degli uffici giudiziari toscani e il rappresentante del Guardasigilli Carlo Nordio (l’ex pm Antonio Sangermano) nel corso degli interventi della cerimonia. Il riassunto: la presidente vicario della corte d’appello, Isabella Mariani, nell’intervento che apre alle 10 in punto di ieri l’inaugurazione, snocciola i numeri delle carenze di magistrati e personale amministrativo, una scopertura che dà luogo a una "pendenza monstre" di oltre 15mila fascicoli penali e ha costretto ogni giudice a scrivere una media di 200 sentenze a testa, senza tuttavia riuscire a mettersi in pari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anno giudiziario e tensioni: "Siamo una macchina senza gli ingranaggi"

Approfondimenti su Firenze giustizia

Questa mattina si è aperto l’anno giudiziario con un dibattito acceso sulla posizione della magistratura.

Il Tribunale per i minori delle Marche attraversa un momento di grande difficoltà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Firenze giustizia

Argomenti discussi: Anno giudiziario e tensioni: Siamo una macchina senza gli ingranaggi; Anno giudiziario nelle Corti d’Appello, tensione sulla riforma. Nordio: Non rafforza il governo; Inaugurazione anno giudiziario, Mantovano oggi a Napoli. Si annunciano tensioni; Tensioni sulla riforma all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Mantovano: Basta demonizzazione. Se vince il sì non è l’Apocalisse.

Polemiche per la riforma della Giustizia all'apertura dell'anno giudiziario, Nordio attaccato dalle toghePer il ministro Carlo Nordio, la riforma della Giustizia non sarà punitiva. I magistrati però si oppongono al Sì al referendum del 22 e 23 marzo ... virgilio.it

Tensioni sulla riforma all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Mantovano: «Basta demonizzazione. Se vince il sì non è l’Apocalisse»Poco prima, alla cerimonia di Milano, la procuratrice generale Francesca Nanni ha definito la riforma «inutile e punitiva a fronte di carenze di personale e di strumenti». Per Nordio: ««Se dovessero p ... editorialedomani.it

Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario a #Bologna. Ne esce un quadro allarmante, che questo Governo continua a ignorare. Negli uffici giudiziari manca fino al 40% del personale amministrativo. Si lavora allo stremo, si perdono - facebook.com facebook

Inagurazione anno giudiziario a Milano/3. Il presidente della Corte d'appello, Giuseppe Ondei: dire che bisogna separare le carriere perché i giudici sono appiattiti sui pm è una affermazione inaccettabile. Applausi nell'aula magna del Palazzo di giustizia x.com