Crisi nel sistema giudiziario marchigiano | il Tribunale per i minori all’angolo dopo un anno di tensioni e ritardi

Il Tribunale per i minori delle Marche attraversa un momento di grande difficoltà. Dopo oltre un anno di ritardi e tensioni tra i magistrati, la situazione si fa sempre più insostenibile. Le carenze di personale e le lunghe attese mettono a rischio la tutela dei minori che si affidano alla giustizia. La questione è diventata un punto critico per la regione, che ora deve trovare una soluzione prima che il problema peggiori ulteriormente.

Il Tribunale per i minori delle Marche si trova a un punto di svolta critico dopo un anno segnato da ritardi cronici, carenza di personale e tensioni interne che hanno messo a dura prova la capacità del sistema giudiziario regionale di garantire tempestività e tutela per i minori in stato di bisogno. La situazione, ormai sotto osservazione da parte di magistrati, avvocati e associazioni di tutela, è aggravata dalla mancata copertura di posti vacanti, in particolare in ambito sociale e psicologico, fondamentali per le decisioni che riguardano affidi, affidamenti e misure di protezione. Le cause rimangono in attesa di istruttoria per mesi, a volte anche anni, con un impatto diretto sulle vite dei bambini coinvolti.

Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, l'AIMMF ha lanciato un allarme sui minori.

Questa mattina ad Acireale si è tenuta l'apertura ufficiale del nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo.

