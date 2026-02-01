Anna Tatangelo sospende le esibizioni post parto | Ho bisogno di tempo per ricominciare

Anna Tatangelo ha annunciato di voler sospendere le sue esibizioni previste per aprile 2026. La cantante ha spiegato di aver bisogno di tempo per rimettersi e ricominciare, dopo il parto. Ha deciso di rinviare i concerti a novembre, lasciando così i fan in attesa di nuove notizie.

Anna Tatangelo ha deciso di sospendere temporaneamente i suoi concerti previsti per aprile 2026, rinviandoli a novembre dello stesso anno. L’annuncio è arrivato direttamente dalla cantante, che ha reso noto la scelta attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, in particolare su Instagram. La decisione, presa dopo il parto avvenuto a inizio gennaio, nasce da una necessità personale di riposo e riorganizzazione emotiva e fisica. La Tatangelo, madre di Andrea dal rapporto con Gigi D’Alessio e di Beatrice, nata con Giacomo Buttaroni, ha spiegato di dover dare la priorità al proprio nucleo familiare, soprattutto alla neonata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio del suo tour 'Tatangeles'.

Anna Tatangelo ha annunciato di aver deciso di posticipare i suoi concerti a Napoli e Milano, entrambi previsti per il prossimo novembre.

