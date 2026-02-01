Anna Tatangelo posticipa i prossimi concerti | Non è una decisione facile ma ho bisogno di fermarmi

Anna Tatangelo ha annunciato di aver deciso di posticipare i suoi concerti a Napoli e Milano, entrambi previsti per il prossimo novembre. La cantante ha spiegato che non è stata una scelta facile, ma sente di aver bisogno di prendersi una pausa. Per ora non ci sono date nuove, e i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di r rivederla sul palco.

Anna Tatangelo ha annunciato di aver deciso di posticipare i suoi prossimi concerti a Napoli e Milano, programmati per il prossimo novembre. Ha spiegato il motivo in una story: "Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina".

