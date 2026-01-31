Anna Tatangelo tour rimandato | Non è una decisione facile ho bisogno di tempo

Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio del suo tour 'Tatangeles'. La cantante spiega che non è stata una scelta facile, ma sente di aver bisogno di più tempo. Le nuove date non sono ancora state definite, ma la decisione sembra definitiva. I fan dovranno aspettare ancora un po’ per vederla dal vivo.

(Adnkronos) – "Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta". Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio delle date del tour 'Tatangeles'. "Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza", ha scritto la cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice. Alla base della sua decisione c'è proprio la maternità: "In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica", ha continuato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

#Anna-Tatangelo- Tour

Anna Tatangelo incinta sul palco del Teatro Manzoni racconta della sua dolce attesa

Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice, la figlia con Giacomo Buttaroni x.com