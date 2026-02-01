Anna Tatangelo rinvia i concerti | Devo farlo come madre non è una scelta facile Quando sono le nuove date del tour

Anna Tatangelo ha annunciato il rinvio dei suoi concerti del tour “Tatangeles”. La cantante spiega che deve fare questa scelta come madre e non è stata una decisione facile. Le nuove date devono ancora essere comunicate.

«Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta». Con queste parole Anna Tatangelo ha annunciato il rinvio delle date del tour «Tatangeles». La cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice, ha spiegato sui social le ragioni della decisione. Alla base della scelta c’è la maternità e la necessità di dedicare tempo alla famiglia in questo momento delicato. «Mancherebbe poco alle date di Tatangeles, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo nella musica», ha scritto l’artista.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha deciso di rinviare i suoi concerti.

Anna Tatangelo ha annunciato di aver deciso di posticipare i suoi concerti a Napoli e Milano, entrambi previsti per il prossimo novembre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Anna Tatangelo

Argomenti discussi: Non è una decisione facile, Anna Tatangelo rimanda i concerti. Il motivo; Anna Tatangelo rinvia il tour e sorprende i fan con una confessione; Anna Tatangelo rinvia il tour Tatangeles: Ho bisogno di tempo; Anna Tatangelo, tour rimandato: Non è una decisione facile, ho bisogno di tempo.

Anna Tatangelo sorprende i fan e rinvia il tour per un motivo inatteso.Tour di Anna Tatangelo rinviato: quello che non è stato dettoLe nuove decisioni di Anna Tatangelo sul tour Tatangeles stanno facendo discutere fan e ... assodigitale.it

Anna Tatangelo annulla i concerti, le motivazioniL'arrivo della sua secondogenita ha portato Anna Tatangelo a riprogrammare i suoi prossimi concerti, ecco le nuove date. libero.it

Anna Tatangelo, l'annuncio inaspettato e la tristezza dei fan: cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice, la figlia con Giacomo Buttaroni x.com