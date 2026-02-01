Anna Tatangelo rimanda i concerti | Non è stata una decisione facile ma è quella giusta

Anna Tatangelo ha deciso di rinviare i suoi concerti. La cantante spiega che, anche se non è stata una scelta facile, ha preferito mettere la vita davanti alla musica in questo momento. I fan restano sorpresi, ma rispettano la sua sincerità.

La musica può attendere, la vita no. Anna Tatangelo ha scelto di seguire il ritmo del cuore, spiazzando i fan con un annuncio che profuma di autenticità. Il suo attesissimo tour primaverile ha subìto un brusco cambio di rotta: i riflettori si accenderanno solo a fine anno. Non si tratta di problemi tecnici, ma di una scelta coraggiosa dettata dalla nascita della piccola Beatrice, arrivata lo scorso gennaio a coronare l'unione con il compagno Giacomo Buttaroni. L'artista ha sentito l'esigenza viscerale di fermarsi, mettendo in pausa la carriera per godersi ogni istante della maternità, lontano dalle luci della ribalta e dalla frenesia dei palchi.

