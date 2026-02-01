Rimando i concerti Non è una decisione facile ma sento che è quella giusta ho imparto quanto sia importante fermarsi | così Anna Tatangelo

La cantante Anna Tatangelo ha deciso di rinviare i suoi concerti previsti per la prossima primavera. Attraverso i social, ha spiegato di aver capito quanto sia importante prendersi una pausa e ha annunciato che i due show sono stati spostati a fine anno. «Non è stata una scelta facile, ma sento che è quella giusta», ha scritto, rivolgendosi ai fan e spiegando il motivo dietro questa decisione.

I due live di Anna Tatangelo previsti per la prossima primavera sono stati rimandati a fine anno. A comunicarlo, la stessa cantante via social: “Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di Tatangeles, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta. In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo nella musica. Non vi nego che allo stesso tempo sento una grande responsabilità nei vostri riguardi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anna Tatangelo ha annunciato di aver deciso di posticipare i suoi concerti a Napoli e Milano, entrambi previsti per il prossimo novembre.

Anna Tatangelo ha deciso di posticipare i suoi eventi a Napoli e Milano.

