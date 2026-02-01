Un altro incidente mortale a Roma. Sabato sera, un ragazzo di 18 anni è stato investito mentre attraversava in via Filippo Fiorentini, vicino al civico 7. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane è morto poco dopo. La polizia indaga per capire cosa sia successo.

Sangue sulle strade di Roma, ancora una volta. A perdere la vita è un ragazzo di 18 anni. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di sabato 31 gennaio, in via Filippo Fiorentini, dove il giovane è stato investito mentre stava attraversando la strada all'altezza del civico 7. A travolgere il 18enne un'auto, una Smart, guidata da un 32enne. Sia la vittima che l'investitore sono di nazionalità italiana. Numerose le pattuglie intervenute della polizia locale di Roma Capitale. Inutili i soccorsi per il ragazzo, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ancora sangue sulle strade, travolto mentre attraversa: muore ragazzo di 18 anni

Approfondimenti su Roma Strade

Un ragazzo di 18 anni è morto questa notte a Roma Est, investito mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino.

