American Pie 5 Jason Biggs rivela | Sarei felice di tornare nel franchise

Jason Biggs apre alla possibilità di tornare nel franchise di American Pie. L’attore ha dichiarato di essere felice all’idea di partecipare a un nuovo capitolo, se ci sarà. La speranza di un nuovo film si fa più concreta, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Biggs, che ha interpretato Jim, si dice disponibile e pronto a riprendere il ruolo, lasciando intendere che le trattative sono in corso. I fan della saga attendono con trepidazione novità ufficiali.

L'attore ha parlato della possibilità che venga realizzato un nuovo capitolo della storia iniziata con la commedia cult del 1999. La carriera di Jason Biggs è decollata grazie al successo di American Pie, la commedia del 1999 di cui è stato protagonista. L'attore, in una recente intervista, ha ora svelato se in futuro ci potrebbe essere la possibilità di un suo ritorno nel franchise con un quinto film. Il possibile ritorno di Biggs in American Pie Rispondendo alle domande di ComingSoon, l'attore ha ammesso che non gli dispiacerebbe realizzare American Pie 5: "Sì, davvero. C'è decisamente una possibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - American Pie 5, Jason Biggs rivela: "Sarei felice di tornare nel franchise" Approfondimenti su Jason Biggs American Pie 5 American Pie, Jason Biggs: "Ho mostrato a mio figlio la scena più imbarazzante del film" Jason Biggs, protagonista di American Pie, ha condiviso di aver mostrato a suo figlio la scena più imbarazzante del film. Jason Biggs lottò contro la dipendenza dopo American Pie: "Un'ossessione che non mi lasciava mai" Jason Biggs ha aperto il suo cuore e ha raccontato di aver combattuto contro la dipendenza, un problema che lo ha colpito dopo il successo di American Pie. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Jason Biggs American Pie 5 Argomenti discussi: American Pie, Jason Biggs ha dovuto spiegare ai suoi figli la scena della torta, in pieno imbarazzo; Jason Biggs lottò contro la dipendenza dopo American Pie | Un' ossessione che non mi lasciava mai. American Pie 5, Jason Biggs rivela: Sarei felice di tornare nel franchiseL'attore ha parlato della possibilità che venga realizzato un nuovo capitolo della storia iniziata con la commedia cult del 1999. movieplayer.it American Pie 5: Jason Biggs Reveals if He’d Return for SequelJason Biggs broke out into fame in the 1999 comedy movie American Pie, and after decades away, recently opened up about whether or not he’d ever return to it. What did Jason Biggs say about American ... yahoo.com Mi piacerebbe, a prescindere da tutto, girare un altro film di American Pie. Che ne sia il regista oppure no, amo lavorare con quelle persone, e amo interpretare quel ruolo". Jason Biggs ha parlato apertamente della possibilità di tornare in American Pie, ammet - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.