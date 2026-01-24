American Pie Jason Biggs | Ho mostrato a mio figlio la scena più imbarazzante del film

Jason Biggs, protagonista di American Pie, ha condiviso di aver mostrato a suo figlio la scena più imbarazzante del film. L’attore ha spiegato di aver anticipato la sequenza iconica per un motivo particolare, offrendo così un’opportunità di confronto e di spiegazione. Questo gesto evidenzia un approccio consapevole alla condivisione di contenuti cinematografici con le nuove generazioni.

La star della saga anni 2000 ha raccontato di avergli anticipato una sequenza famosa del primo capitolo per un motivo ben preciso. A decenni di distanza dal primo film di American Pie, Jason Biggs è tornato a parlare del primo capitolo del franchise in una recente intervista, in cui ha rivelato di aver dovuto spiegare a suo figlio primogenito Sid una scena famosa del film. L'attore è stato il protagonista dei film principali della saga nei panni del protagonista Jim Levenstein, e ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di anticipare i tempi e spiegare a suo figlio il significato di quella sequenza assurda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Jason Biggs reveals why he showed 11-year-old son his notorious ‘American Pie’ sceneJason Biggs’ latest confession is fresh out the oven. The actor, 47, revealed why it was time to let his oldest son Sid, 11, know about his infamous scene from his breakout role in American Pie. ... nypost.com

