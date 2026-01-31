Jason Biggs lottò contro la dipendenza dopo American Pie | Un' ossessione che non mi lasciava mai

Jason Biggs ha aperto il suo cuore e ha raccontato di aver combattuto contro la dipendenza, un problema che lo ha colpito dopo il successo di American Pie. La star, che ha vissuto momenti difficili nel periodo post-saga, ha spiegato come l’ossessione per la fama e il successo lo abbiano portato a una crisi personale. Ora, a distanza di anni, si sente più forte e pronto a parlare di quella fase complicata della sua vita.

La star del franchise dei primi anni 2000 ha ripercorso il periodo complicato vissuto in seguito al successo della saga teen. Jason Biggs è impegnato nel tour promozionale legato al suo primo film da regista, Untitled Home Invasion Romance e in una intervista ha parlato del suo problema con le sostanze in seguito all'exploit di American Pie negli anni 2000. L'attore ha elogiato la moglie Jenny Mollen, per essere stata un campanello d'allarme sulla sua condizione all'epoca, aiutandolo a prendere in mano la situazione e iniziare un percorso per uscire dal tunnel della dipendenza. Jason Biggs e il problema della dipendenza dopo American Pie Attualmente, la star è sobria da otto anni e l'argomento è emerso nel corso di una recente .

