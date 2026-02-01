Ambulatorio per madri a Niscemi | servizio gratuito e immediato all’Ospedale Guzzardi senza attese

Nell’ospedale Guzzardi di Vittoria è arrivato un nuovo servizio gratuito rivolto alle future mamme di Niscemi. Le donne in gravidanza possono recarsi all’ambulatorio senza dover aspettare, grazie a un’iniziativa pensata per rispondere alle problematiche causate dalla recente frana che ha colpito il comune. La struttura offre un supporto immediato e senza costi, puntando a facilitare le visite e le cure per le future mamme della zona.

L’Ospedale Guzzardi di Vittoria ha attivato un servizio dedicato alle donne in gravidanza residenti a Niscemi, in risposta alle difficoltà causate dalla recente frana che ha colpito il comune. Il nuovo ambulatorio, gestito direttamente dal reparto di ostetricia e ginecologia guidato dal dottor Paolo Turtulici, offre visite specialistiche senza prenotazione, con accesso immediato e gratuito. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una decisione rapida del direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, che ha sottolineato l’importanza della sanità pubblica come punto di riferimento nei momenti di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

