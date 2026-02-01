Nell’ospedale Guzzardi di Vittoria è arrivato un nuovo servizio gratuito rivolto alle future mamme di Niscemi. Le donne in gravidanza possono recarsi all’ambulatorio senza dover aspettare, grazie a un’iniziativa pensata per rispondere alle problematiche causate dalla recente frana che ha colpito il comune. La struttura offre un supporto immediato e senza costi, puntando a facilitare le visite e le cure per le future mamme della zona.

L’Ospedale Guzzardi di Vittoria ha attivato un servizio dedicato alle donne in gravidanza residenti a Niscemi, in risposta alle difficoltà causate dalla recente frana che ha colpito il comune. Il nuovo ambulatorio, gestito direttamente dal reparto di ostetricia e ginecologia guidato dal dottor Paolo Turtulici, offre visite specialistiche senza prenotazione, con accesso immediato e gratuito. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una decisione rapida del direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, che ha sottolineato l’importanza della sanità pubblica come punto di riferimento nei momenti di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ambulatorio per madri a Niscemi: servizio gratuito e immediato all’Ospedale Guzzardi senza attese

Approfondimenti su Niscemi Guzzardi

Niscemi apre un grande punto di ascolto per i bambini colpiti dalle frane di gennaio.

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, e la consigliera Antonella Donataccio hanno proposto l'apertura di un ambulatorio sociale gratuito, gestito da medici in pensione, per affrontare l'emergenza sanitaria locale.

Ultime notizie su Niscemi Guzzardi

Un’altra eccellenza nell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. L’ottenimento del prestigioso riconoscimento nazionale della Syncope Unit costituisce un traguardo per l’eccellenza sanitaria in provincia. Infatti Vittoria diviene un centro di riferimento nazionale con enor - facebook.com facebook

Ospedale Guzzardi: la Syncope Unit ottiene la certificazione GIMSI - Il riconoscimento nazionale qualifica l'unità come centro di riferimento per la diagnosi e la gestione delle perdite transitorie ... - insanitas.it/sicilia/asp-e-… x.com