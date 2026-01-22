La collezione Dior Uomo FW26 di Jonathan Anderson propone un’evoluzione del suo stile, mescolando eleganza classica con elementi di ribellione. Dopo un’interpretazione romantica, questa linea si distingue per un mood più complesso e innovativo, mantenendo un equilibrio tra raffinatezza e un tocco di punk. Un approccio che conferma la capacità di Anderson di reinterpretare il lusso maschile con creatività e sobrietà, senza eccessi o sensazionalismi.

Se la prima collezione di Jonathan Anderson per Dior uomo era una lettera d’amore al romanticismo, la FallWinter 2026 è più una crush complicata. C’è ancora raffinatezza, sì, ma ora è contaminata, disturbata, remixata. L’eleganza Dior resta, però smette di essere composta e diventa spigolosa, ironica, leggermente sbilenca (ma nel modo giusto ). Dior uomo FW26 non ce l’aspettavamo così, ma ci piace: romanticismo, ma con una riga storta. Anderson prende pezzi iconici dell’archivio Dior — dal New Look alle follie Galliano fino al minimal Slimane — e li passa attraverso il suo filtro personale: quello che ama il contrasto, il dettaglio che non torna, il mix che sembra casuale ma non lo è mai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dior uomo FW26: Jonathan Anderson rende l’eleganza stranamente cool (e un pó punk)

Jonathan Anderson debutta da Dior e ridisegna "un nuovo tipo di uomo"Con la collezione SpringSummer 2026, Jonathan Anderson si presenta come nuovo direttore creativo di Dior, proponendo un approccio sobrio e raffinato.

Siamo già obsessed dalla Lady Dior presentata da Jonathan AndersonLa maison Dior rinnova la sua iconica Lady Dior sotto la guida di Jonathan Anderson, presentando una versione innovativa per la stagione 2026.

