Se cercate una meta diversa dal solito, questa isola in Italia vi sorprenderà. È un vero gioiello tropicale, lontano dalle spiagge affollate e dai costi elevati. In estate diventa un paradiso di mare e sole, ma anche in inverno mantiene il suo fascino, con paesaggi incontaminati e un clima mite. La spiaggia più silenziosa e suggestiva d’Italia durante la stagione fredda invita al relax totale, con un’atmosfera tranquilla e una natura che sembra ancora intatta. Una destinazione perfetta per chi vuole scappare dalla confusione senza

Splendida in estate, ma offre anche in inverno paesaggi incontaminati, clima mite e silenzio assoluto per un relax senza tempo Nota come la Piccola Tahiti, si distingue come la spiaggia più silenziosa e suggestiva d’Italia durante la stagione fredda, regalando un’esperienza che si avvicina molto all’estate, ma con il vantaggio di godere di un’atmosfera rarefatta e di una natura pressoché incontaminata. Qui è estate tutto l’anno – (lopinionista.it) L’area è caratterizzata da una sabbia finissima e candida, con acque cristalline dai riflessi turchesi che ricordano i paradisi tropicali, da qui il soprannome “Piccola Tahiti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Altro che Caraibi: in Italia c’è una isola che è un vero gioiello tropicale. Fa caldo tutto l’anno e si spende pochissimo

