Pamela Anderson | La storia con Liam Neeson? Altro che pubblicità era tutto vero

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le riprese di Una pallottola spuntata, i due sono finiti nel vortice di una "settimana di fuoco" a casa dell'attore a New York. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pamela Anderson ha parlato per la prima volta della relazione vissuta con Liam Neeson dopo The Naked Gun.