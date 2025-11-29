Dalla società senza padri siamo passati alla società senza figli. Sembra una battuta ma è la verità. Drammatica, soprattutto perché non viene considerata la relazione tra i due “vuoti”. La ritirata dei padri in senso stretto, e dell’autorità in senso generale, è stata segnalata da Alexander Mitscherlich in Verso una società senza padre (1963), un classico del pensiero sociologico che ha anticipato la crisi della genitorialità, molto evidente a cavallo dei due secoli, con padri (e madri) più presi da se stessi che dall’educazione dei figli. La cultura del narcisismo di Christopher Lasch (1979) è l’altro classico che ci guida agli ultimi 1015 anni, dove giovanilismo e narcisismo, indulgenza a fare gli amici dei figli e sfaldamento della famiglia cosiddetta tradizionale hanno alimentato le latitanze adulte e gli smarrimenti filiali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Denatalità? Altro che bonus: il vero problema è che non ci si accoppia più