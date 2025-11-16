Geometrie all’Officina dell’arte la mostra personale di Giorgio Denti

Il programma espositivo dell’Officina dell’Arte (via Alberoni, 14) continua con la mostra personale di Giorgio Denti. L’esposizione, intitolata "Geometrie", sarà inaugurata sabato 22 novembre alle ore 17,30, con la presentazione del critico e storico d’arte Simone Fappanni. Già presidente del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Geometrie", all’Officina dell’arte la mostra personale di Giorgio Denti

News recenti che potrebbero piacerti

Hai uno spazio abitativo da valorizzare? Con le porte a vetro d’arredo di Officine Schena, ridisegni gli ambienti con nuove geometrie, trame e giochi di luce. Lasciati ispirare dalle linee Decò per un mood contemporaneo tra movimento e armonia. Le grafiche s - facebook.com Vai su Facebook

Geometrie di luce e radici. A Roma la mostra "Sopraluce" con le opere di Basso e Castellana - Geometrie scomposte si muovono all'interno dello spazio mentre materie e colori delineano tracciati esistenziali. Si legge su quotidianodipuglia.it

Geometrie di costruzioni, edifici razionalisti e palazzi barocchi: la mostra «Ultrafisica» di Mauro Reggio a palazzo Merulana - Architettura industriale, geometrie di costruzioni e facciate, edifici razionalisti e palazzi barocchi. roma.corriere.it scrive

Geometrie dell’altrove, la mostra di Francesco Campese - Nel dialogo tra arte e architettura, tra immaginazione e materia, si apre la nuova personale di Francesco Campese, artista campano che da anni indaga la dimensione metafisica dello spazio e della ... Si legge su romatoday.it