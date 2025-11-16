Geometrie all’Officina dell’arte la mostra personale di Giorgio Denti

Ilpiacenza.it | 16 nov 2025

Il programma espositivo dellOfficina dell’Arte (via Alberoni, 14) continua con la mostra personale di Giorgio Denti. L’esposizione, intitolata "Geometrie", sarà inaugurata sabato 22 novembre alle ore 17,30, con la presentazione del critico e storico d’arte Simone Fappanni. Già presidente del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Geometrie", all'Officina dell'arte la mostra personale di Giorgio Denti

