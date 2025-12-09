Le forme dell’acqua | inaugurata la mostra dove l’arte diventa un viaggio nella natura
Sabato a Bagno di Romagna si è svolta, prima presso Palazzo del Capitano poi presso la Loggetta Lippi, l’inaugurazione ufficiale della mostra “Le forme dell’acqua” con opere di Loris Bianchi, Ignazio Fresu, Fiorenzo Montalti, Marina Ori, Barbara Pratesi e Monica Serafini alla presenza delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’acqua, declinata nelle sue forme più scenografiche e performanti, diventa il filo conduttore di un’accoglienza elegante, contemporanea e profondamente sensoriale. - facebook.com Vai su Facebook
La forma delle cose: tre visioni del Giappone contemporaneo - Inaugura mercoledì 10 dicembre presso la Galleria Corals la mostra dal titolo “La forma delle cose: tre visioni del Giappone contemporaneo” a cura di Greta Zuccali, con gli artisti Ohgita Katsuya, Ohs ... Riporta milanotoday.it