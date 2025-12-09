Le forme dell’acqua | inaugurata la mostra dove l’arte diventa un viaggio nella natura

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato a Bagno di Romagna si è svolta, prima presso Palazzo del Capitano poi presso la Loggetta Lippi, l’inaugurazione ufficiale della mostra “Le forme dellacqua” con opere di Loris Bianchi, Ignazio Fresu, Fiorenzo Montalti, Marina Ori, Barbara Pratesi e Monica Serafini alla presenza delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

