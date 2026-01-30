Allisson Santos il Napoli accelera | lo Sporting Lisbona accetterebbe un prestito oneroso di 3-4 milioni

Il Napoli si muove veloce per Allisson Santos. La società sta trattando un prestito oneroso con lo Sporting Lisbona, che potrebbe chiedere tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il brasiliano classe 2002 potrebbe così diventare il nuovo acquisto, in sostituzione di Noa Lang, ormai passato al Galatasaray. La trattativa è in fase avanzata, e nelle prossime ore si attendono sviluppi concreti.

Il Napoli sta provando ad ingaggiare Allisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Il brasiliano classe 2002 verrebbe ad essere il sostituto di Noa Lang, approdato al Galatasaray. Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube: “ Il Napoli in questi minuti sta lavorando con lo Sporting per cercare di accelerare su Allisson Santos. Gli azzurri hanno provato per Sulemana, ma l’Atalanta sta vendendo Lookman; il Napoli continua ad avere la possibilità Sterling, ma le richieste economiche sono importanti. Vedremo su quale strada andranno gli azzurri. Per Santos si sta continuando a parlare con gli agenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

Napoli si muove sul mercato e ha già avviato i contatti con lo Sporting Lisbona per il prestito di Alisson Santos.

Napoli accelera sui dettagli dell’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos.

