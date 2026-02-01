Il Milan non ha fretta di muoversi sul mercato. Allegri e la società vogliono mantenere calma e valutare bene le scelte. Nkunku dovrebbe rimanere in rossonero, almeno per ora, senza pressioni o decisioni affrettate. Le voci sui possibili cambiamenti in attacco continuano, ma al momento non ci sono novità ufficiali.

In attesa di altri possibili movimenti in attacco (il Milan lavora ancora per Mateta) non ci dovrebbero essere dubbi sugli altri attaccanti presenti nel reparto rossonero. Tra questi c'è anche Nkunku arrivato in estate dal Chelsea e intorno al quale ci sono e ci sono state tante notizie di una possibile partenza dal Diavolo a gennaio. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il francese dovrebbe restare a disposizione di Massimiliano Allegri in questa stagione. LEGGI ANCHE: Milan, chi è Idrissi? Ecco come gioca il talento in arrivo dal Chelsea. E in futuro.>>> Come scrive la rosea, il possibile arrivo di Mateta non cambierebbe il destino di Nkunku che ieri ha ribadito ad alcuni tifosi fuori da Milanello la sua volontà di non muoversi dai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri e il Milan non forzano la mano: Nkunku destinato a restare

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Christopher Nkunku, dopo due assenze, è tornato a disposizione del Milan e ha dimostrato di essere in buona forma segnando una doppietta contro l’Hellas Verona.

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, ha commentato la partita tra Milan e Verona, vinta dai rossoneri 3-0.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Milan, la fortuna di Allegri e ammennicoli vari; Rabiot l'insostituibile, è lui l'uomo chiave del Milan: Allegri non lo toglie mai; Allegri e il Milan si godono Fullkurg ma l'obiettivo è Vlahovic: mercato, come stanno le cose; Milan, Allegri secondo dietro l'Inter ma per i tifosi è un bluff, anche Capello non ci casca.

Milan, corsa contro il tempo: da Mateta a Disasi e non soloFino alla fine, come dirette Allegri. Il Milan continuerà a provarci per Jean-Philippe Mateta fino alla chiusura del mercato, fissata per domani alle ore 20. milannews.it

Licari su Mateta: Non segna a valanga, ma Allegri ne potrebbe esaltare le doti da contropiedista veloceNel corso del consueto appuntamento con il suo commento per La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari ha parlato di Milan e degli ultimi movimenti di calciomercato del club rossonero, ... milannews.it

#Allegri sta pensando alla coppia formata da #Pulisic e #Leao per la sfida contro il #Bologna. Sei d’accordo con questa scelta o pensi che Allegri debba optare per un’altra combinazione in attacco #milannews24 - facebook.com facebook

MN - Galliani: "Se non ci fosse stato Allegri quest'anno il Milan avrebbe punti in meno e non in più" x.com