Milan Nkunku è ripartito | l’attaccante ritrovato vuole restare e segnare per Allegri

Christopher Nkunku, dopo due assenze, è tornato a disposizione del Milan e ha dimostrato di essere in buona forma segnando una doppietta contro l’Hellas Verona. L’attaccante, desideroso di confermarsi e di rimanere con i rossoneri, punta a contribuire al successo della squadra sotto la guida di Allegri. La sua ripresa rappresenta un elemento importante nel percorso del Milan verso obiettivi stagionali ambiziosi.

Christopher Nkunku, al rientro dopo due gare di assenza contro Cagliari e Genoa, ha salvato il Milan di Massimiliano Allegri a Firenze: ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato, con la doppietta all'Hellas Verona a fine dicembre 2025.

