Allarme infrastrutture critiche Cargo russo fermo sui cavi transatlantici britannici

Una nave cargo russa si ferma in prossimità dei cavi sottomarini nel Canale di Bristol. La nave è rimasta lì per circa quattordici ore, bloccando un punto chiave per le telecomunicazioni tra Regno Unito, Nord America e Europa meridionale. La situazione ha allarmato gli esperti, preoccupati per possibili rischi alle infrastrutture critiche di collegamento.

Una nave cargo russa è rimasta per circa quattordici ore in prossimità dei principali cavi sottomarini per le telecomunicazioni nel Canale di Bristol, un'area strategica per i collegamenti digitali tra Regno Unito, Nord America ed Europa meridionale. L'episodio, rivelato dal The Telegraph, ha attivato un'operazione di monitoraggio da parte delle autorità britanniche e riacceso l'attenzione sulle vulnerabilità delle infrastrutture critiche sottomarine. Secondo quanto riportato dal quotidiano londinese, la nave Sinegorsk, battente bandiera russa, è entrata nel Canale di Bristol nella serata di martedì, fermandosi intorno alle 23 a circa due miglia nautiche da Minehead, sulla costa settentrionale del Somerset.

