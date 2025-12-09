Aereo cargo russo precipita durante un volo di prova | 7 persone a bordo
Un rumore improvviso, il cielo che diventa teatro di una scena drammatica: qualcosa è accaduto nei pressi di Ivanovo, e stavolta non si tratta di esercitazioni o routine. Sette uomini, una missione di routine che si trasforma in un incubo: cosa è successo davvero lassù, mentre il mondo continuava ignaro la sua corsa quotidiana? La notizia arriva come un fulmine, riportata dai media russi con toni sobri ma con una tensione che si percepisce anche a distanza. Un aereo militare, il gigantesco AN-22, impegnato in un volo di prova dopo la manutenzione, ha perso quota all’improvviso e si è schiantato al suolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
