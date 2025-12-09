Aereo cargo russo precipita durante un volo di prova | 7 persone a bordo

Caffeinamagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rumore improvviso, il cielo che diventa teatro di una scena drammatica: qualcosa è accaduto nei pressi di Ivanovo, e stavolta non si tratta di esercitazioni o routine. Sette uomini, una missione di routine che si trasforma in un incubo: cosa è successo davvero lassù, mentre il mondo continuava ignaro la sua corsa quotidiana? La notizia arriva come un fulmine, riportata dai media russi con toni sobri ma con una tensione che si percepisce anche a distanza. Un aereo militare, il gigantesco AN-22, impegnato in un volo di prova dopo la manutenzione, ha perso quota all’improvviso e si è schiantato al suolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Usa: almeno 3 morti e 11 feriti in incidente aereo cargo a Louisville

Kentucky, aereo cargo si schianta vicino all'aeroporto di Louisville: "almeno 3 morti" | L'incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

Aereo cargo Ups si schianta in fase di decollo a Louisville: almeno 3 morti, diversi feriti.?Il video dell'incidente | Il maxi-incendio 

Aereo cargo precipita in mare, due morti a Hong Kong - Un aereo cargo ha colpito un veicolo sulla pista dell'aeroporto di Hong Kong ed è precipitato in mare, uccidendo due membri dell'equipaggio di terra. Riporta ilmattino.it