Raffinerie cavi algoritmi | le infrastrutture europee nel mirino

L’Europa dorme su una polveriera. Mentre le cancellerie discutono di transizione digitale e Green Deal, attori ostili stanno metodicamente testando la tenuta del nostro sistema nervoso centrale: le infrastrutture critiche. Non si tratta di un’ipotesi, ma di un collaudo strutturale eseguito con precisione militare. 20 ottobre 2025. Ploie?ti, Romania; Százhalombatta, Ungheria. Due raffinerie cruciali, ancora dipendenti dal greggio di Mosca, saltano in aria quasi simultaneamente. Le autorità liquidano l’accaduto come incidenti tecnici, ma la coincidenza temporale e settoriale nega la fatalità. Il messaggio è cinetico: le infrastrutture dell’Est, cordone ombelicale dell’oleodotto Druzhba, sono ostaggi geopolitici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

