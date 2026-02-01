Alla scoperta della Luna e di giove | a Bagheria trekking e osservazione astronomica sul Monte Catalfano

Gli appassionati di astronomia e natura si sono dati appuntamento a Bagheria, sul Monte Catalfano, per una giornata dedicata all’osservazione della Luna e di Giove. Tra trekking e momenti di relax sotto le stelle, i partecipanti hanno potuto ammirare il cielo che si schiarisce al tramonto e si riempie di pianeti. Un’occasione per scoprire il fascino dell’universo in un pomeriggio e una serata all’aperto.

Un pomeriggio e una serata immersi nella natura selvaggia di Monte Catalfano, a Bagheria, quando la luce del giorno sfuma lentamente nella notte e il cielo diventa protagonista. Un'esperienza intensa e suggestiva, tra passi nella natura, panorami sul mare e lo spettacolo del cielo d'inverno.

