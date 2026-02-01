Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, racconta di aver avuto paura solo quando si è trovato tra gli incappucciati. Dice di essere finito a terra, senza casco, mentre veniva colpito con calci.

«Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti. Sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci». È drammatico il racconto di Alessandro Calista, 29 anni, agente del reparto mobile di Padova, aggredito brutalmente ieri a Torino durante la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna, sgomberato nelle scorse settimane. Il 29enne, originario di Pescara, sposato e con un figlio, attuamente agente del reparto mobile di Padova, è rimasto isolato dal resto del suo reparto nel caos degli scontri. Circondato da un gruppo di manifestanti vestiti di nero e con il volto coperto, è stato poi colpito con calci, pugni e a martellate. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: «Solo tra gli incappucciati, senza casco ho avuto paura. Sono vivo per miracolo»

Un poliziotto è stato aggredito durante un intervento.

Alessandro Calista, agente di polizia di Torino, ha parlato per la prima volta dell'aggressione che ha subito durante una manifestazione lo scorso 31 gennaio.

