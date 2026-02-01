Alessandro Calista il poliziotto pestato a Torino | Solo in mezzo ai black bloc senza casco avevo

Alessandro Calista, agente di polizia di Torino, ha parlato per la prima volta dell’aggressione che ha subito durante una manifestazione lo scorso 31 gennaio. Era in servizio in mezzo ai black bloc, senza casco, quando è stato circondato e picchiato. Ha raccontato di aver cercato di mantenere la calma, ma la violenza degli altri è stata troppo forte. La sua testimonianza mette in luce quanto le proteste possano rapidamente degenerare in scontri e mette in evidenza la difficoltà di chi si trova in prima linea a controllare le folle.

Alessandro Calista, agente di polizia di Torino, ha raccontato per la prima volta in modo dettagliato l’aggressione subita durante una manifestazione del 31 gennaio 2026, quando si trovava in prima linea a controllare un gruppo di manifestanti che si era trasformato in un’accozzaglia di scontri. L’episodio si è verificato in via Nizza, nel cuore del centro cittadino, in un momento di massima tensione tra forze dell’ordine e gruppi autonomi che si erano infiltrati tra la folla. Calista, senza casco e senza scudo, si è trovato improvvisamente circondato da un nucleo di persone con visiere nere, identificate come black bloc, che hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

