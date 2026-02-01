A Torino, un agente di polizia, Alessandro Calista, è stato brutalmente aggredito durante una manifestazione pro-Askatasuna. Le immagini circolate sui social mostrano il momento in cui l’agente si trova a terra, circondato dai manifestanti, e viene colpito con calci e martellate. Le sue prime parole, pronunciate in un momento di grande shock, hanno commosso molti: ha raccontato di quanto sia stato difficile e doloroso quello che ha vissuto. La scena ha scosso l’intera città e ha riacceso il dibattito sulla violenza durante

La brutalità dei manifestanti pro-Askatasuna a Torino ha lasciato un segno profondo, in particolare quel video agghiacciante che da sabato sera sta circolando ovunque: un poliziotto a terra, accerchiato, colpito con calci al volto e martellate, inerme, senza potersi difendere. Scene di violenza cruda che hanno scosso l'opinione pubblica e acceso il dibattito politico. L'agente aggredito è Alessandro Calista, 29 anni, in servizio al Reparto Mobile di Padova. Originario di Pescara, sposato e padre di un bambino piccolo, Calista stava operando nel servizio di ordine pubblico durante il corteo nazionale per Askatasuna, degenerato in violenti scontri nel pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026.

© Liberoquotidiano.it - Alessandro Calista, chi è l'agente massacrato a Torino. Le sue prime toccanti parole

Approfondimenti su Alessandro Calista

Ultime notizie su Alessandro Calista

