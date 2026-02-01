Al centro delle proteste di ieri a Torino c’è stato un agente del Reparto Mobile di Padova, Alessandro Calista, 29 anni. Durante una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, è stato aggredito con un martello. Le immagini dell’attacco sono rimaste impresse, e la premier Meloni ha parlato di tentato omicidio, definendo gli scontri molto più di semplici proteste.

Roma, 1 febbraio 2026 – Una cosa è certa: Alessandro Calista, 29 anni, agente del Reparto Mobile di Padova, ieri in servizio a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, quelle immagini non se le toglierà facilmente dalla mente. Sono le stesse immagini che hanno fatto il giro del web, creando indignazione e sgomento. Il poliziotto a terra, solo e senza casco, circondato e preso a calci e pugni da un gruppo antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. Poi spunta anche un martello e si rischia il peggio. L’agente prova a proteggersi portandosi le mani alla testa, a salvarlo è l’intervento di alcuni colleghi, che fanno allontanare gli antagonisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate. Meloni a Torino: “Non erano scontri, è tentato omicidio”

Roma – Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato vittima di un'aggressione durante gli scontri di ieri a Torino.

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino.

