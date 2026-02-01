Alessandra morta a 4 anni arrestati gli zii affidatari | la svolta dopo un anno di indagini a Tufino

Dopo un anno di indagini, gli zii affidatari di Alessandra, la bambina di 4 anni morta a Tufino, sono stati arrestati. La svolta arriva dopo settimane di dubbi e ricostruzioni, con le forze dell’ordine che hanno deciso di mettere fine a questa triste vicenda.

Svolta nel caso della piccola Alessandra, la bambina di 4 anni deceduta a Tufino, nel Nolano, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura nolana nei confronti dei due zii della bimba, accusati di omicidio aggravato. La coppia aveva ricevuto l’affido temporaneo della piccola dai servizi sociali dopo la sospensione della patria potestà ai genitori naturali. Inizialmente indagati per maltrattamenti e omicidio colposo, gli zii avevano spiegato che Alessandra fosse morta cadendo dalle scale, ma l’inchiesta ha fatto emergere un quadro ben diverso di abbandono e violenze.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Alessandra Morti

La procura di Napoli ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino, nel Napoletano.

La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alessandra Morti

Argomenti discussi: Muore Alessandra Pasquale, dirigente del Liceo Ancina di Fossano; Alessandra Mastronardi: Il nostro è un mondo di squali. I Cesaroni? Avere successo a 20 anni è un'arma a doppio taglio. Gli haters mi...

Bimba di 4 anni morta a Tufino, gli zii affidatari arrestati per omicidio: sul corpicino malnutrito lividi e bruciatureDopo oltre un anno di indagini, la verità sulla fine della piccola Alessandra ha squarciato il silenzio di Tufino, nel Nolano. Quello che inizialmente era stato descritto come un ... leggo.it

Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli ziiSono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato gli zii affidatari di Alessandra, morta a 4 anni a Tufino, in provincia di Napoli, nella notte fra il 13 e il 14 dicembre 2024. tg.la7.it

Li hanno arrestati per omicidio aggravato a un anno dalla morte di Alessandra. Sono i due zii affidatari della bambina di 4 anni morta nel dicembre 2024 a Tufino, nel napoletano. Ora le indagini gettano una luce inquietante sulla violenza che subiva Alessandr - facebook.com facebook

La spiegazione iniziale fu che Alessandra fosse morta cadendo dalle scale, ma l’inchiesta ha fatto emergere un quadro di abbandono e violenze x.com