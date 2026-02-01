Alessandra 4 anni maltratta e malnutrita è morta mentre il Tribunale decideva sul suo affidamento | zii arrestati per omicidio aggravato

La piccola Alessandra, solo 4 anni, è morta mentre i giudici del Tribunale per i Minorenni stavano valutando le possibilità di affidamento. La bambina, che avrebbe dovuto ricevere cure e protezione, era maltrattata e malnutrita. Ora, i suoi zii sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. La tragedia scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori.

Alessandra è morta a quattro anni mentre il Tribunale per i Minorenni stava ancora cercando di capire chi potesse davvero prendersi cura di lei. Non era stata allontanata definitivamente dai genitori, né privata della loro potestà: era in corso una procedura di accertamento delle capacità genitoriali, aperta dopo la separazione conflittuale tra madre e padre. Un dettaglio centrale, spesso semplificato o travisato, che oggi pesa come un macigno nella vicenda della bambina morta il 13 dicembre 2024 a Tufino, in provincia di Napoli, nella casa degli zii, arrestati nelle ultime ore con l'accusa di omicidio aggravato.

