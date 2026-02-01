Australian Open 2026 finale Alcaraz-Djokovic | in palio ranking e montepremi Sinner rischia di scivolare lontano

La finale degli Australian Open 2026 si gioca oggi a Melbourne. Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic in una partita che potrebbe cambiare molte classifiche. Sinner, invece, rischia di perdere terreno nel ranking se non riesce a fare bene durante il torneo. La tensione è alta e i tifosi sono già in trepidazione per un match che promette spettacolo.

Giornata da cerchio rosso a Melbourne: Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic nella finale degli **Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, il numero uno del mondo affronta il serbo che in semifinale ha eliminato il bicampione in carica Jannik Sinner, interrompendo il sogno dell’azzurro di confermarsi sul trono dello Slam australiano. L’ultimo atto del torneo non vale solo un trofeo: mette sul piatto punti pesantissimi per il ranking e una fetta importante del ricchissimo montepremi. Per Alcaraz, la finale è l’occasione perfetta per allungare proprio su Sinner in vetta alla classifica, sfruttando anche il “gioco degli scarti” che in questa parte di stagione pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

