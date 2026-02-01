alcaraz vince gli australian open battuto djokovic in finale

Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti battendo Novak Djokovic in finale agli Australian Open. Dopo due settimane di partite intense, il giovane spagnolo si prende il primo Slam della stagione sul cemento di Melbourne Park. La vittoria segna un passo importante per la carriera di Alcaraz, che ha mostrato di saper reggere la pressione contro uno dei più forti di sempre. Djokovic, dal canto suo, cerca di riconquistare il titolo dopo aver dominato il torneo negli ultimi anni.

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park. Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in finale il serbo Novak Djokovic, in rimonta, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Nel primo set Djokovic ha avuto la meglio in 30 minuti mostrandosi a larghi tratti superiore e chiudendo sul 6-2. Stesso parziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è sembrato crescere game dopo game. Il terzo, dopo un sostanziale equilibrio lo conquista Alcaraz (6-3) che nell'ultimo game piazza un secondo break. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Australian Open, trionfa Alcaraz: è il più giovane della storia a completare il Career Gran SlamLo spagnolo vince in quattro set su Djokovic e conquista l’unico Slam che gli mancava. Il serbo gioca un primo set perfetto, poi inizia a sentire le tossine del match con Sinner ... unionesarda.it

