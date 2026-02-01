Alcaraz vince a Melbourne ed entra nella storia | può centrare il Grande Slam Il rimpianto italiano è Musetti non Sinner

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo a Melbourne e ora può puntare al Grande Slam. A 22 anni, è il più giovane di sempre a riuscirci, completando il Career Grand Slam. Per l’Italia, invece, il rimpianto è Musetti, che non ha raggiunto il traguardo.

Ora si può cominciare a parlare di storia. Carlos Alcaraz, a 22 anni e 272 giorni, è il più giovane giocatore di sempre ad aver completato il Career Grand Slam: vincere tutti e quattro i tornei major nel corso della carriera. Un traguardo che lo spagnolo ha centrato con la vittoria agli Australian Open 2026, riscrivendo una classifica che racconta molto più di mille aggettivi. Meglio di Don Budge - che riuscì nell’impresa a 22 anni e 363 giorni - meglio di Rafael Nadal (24 anni), meglio di Roger Federer (27), meglio di Novak Djokovic e Andre Agassi, entrambi arrivati al traguardo oltre i 29 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

