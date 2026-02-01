Alcaraz vince a Melbourne ed entra nella storia | può centrare il Grande Slam Il rimpianto italiano è Musetti non Sinner

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo a Melbourne e ora può puntare al Grande Slam. A 22 anni, è il più giovane di sempre a riuscirci, completando il Career Grand Slam. Per l’Italia, invece, il rimpianto è Musetti, che non ha raggiunto il traguardo.

Ora si può cominciare a parlare di storia. Carlos Alcaraz, a 22 anni e 272 giorni, è il più giovane giocatore di sempre ad aver completato il Career Grand Slam: vincere tutti e quattro i tornei major nel corso della carriera. Un traguardo che lo spagnolo ha centrato con la vittoria agli Australian Open 2026, riscrivendo una classifica che racconta molto più di mille aggettivi. Meglio di Don Budge - che riuscì nell’impresa a 22 anni e 363 giorni - meglio di Rafael Nadal (24 anni), meglio di Roger Federer (27), meglio di Novak Djokovic e Andre Agassi, entrambi arrivati al traguardo oltre i 29 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic e si è aggiudicato gli Australian Open, diventando il più giovane nella storia a vincere un Grande Slam.

Australian Open, Alcaraz batte Djokovic e conquista il trofeo a MelbourneLo spagnolo vince in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Sfuma il 25esimo titolo Slam per il serbo, mentre il numero 1 del mondo ottiene il Career Grand Slam: è il più giovane di ... tg24.sky.it

Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 6-3 7-5: lo spagnolo vince pure gli Australian OpenAlcaraz sfida Djokovic nella finale degli Australian Open 2026: a Melbourne si assegna il primo Grande Slam della stagione ... fanpage.it

Buongiorno Italia e buona domenica Appuntamento con la storia oggi agli @australianopen! Da una parte Alcaraz, per diventare il più giovane della storia a fare il Grande Slam, dall'altra Novak, per vincere il 25º Slam e diventare il più vincente di tutti - facebook.com facebook

Un eroico Alcaraz si porta a una vittoria dal Grande Slam Nonostante un finale complicatissimo per colpa dei crampi, nonostante l’avversario abbia servito per il match nell’ultimo parziale, Alcaraz riesce a domare Zverev in cinque set e per la prima volt x.com