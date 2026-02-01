Alcaraz batte Djokovic ed entra nella storia | più giovane Grande Slam di Carriera

Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic e si è aggiudicato gli Australian Open, diventando il più giovane nella storia a vincere un Grande Slam. La finale è stata intensa e combattuta, con il giovane spagnolo che ha mostrato tutta la sua grinta e talento. Alcaraz conquista il primo Slam della sua carriera, lasciando il suo segno nel tennis internazionale.

Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park. Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in finale con il punteggio con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 il serbo Novak Djokovic, che aveva sconfitto in semifinale Jannik Sinner. Nel primo set Djokovic ha avuto la meglio in mezz'ora, mostrandosi a larghi tratti superiore al suo aversario chiudendo sul 6-2. Stesso parziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è sembrato crescere game dopo game. Il terzo, dopo un sostanziale equilibrio lo conquista Alcaraz (6-3) che nell'ultimo game piazza un secondo break.

