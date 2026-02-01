Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic in finale agli Australian Open, conquistando il suo primo titolo a Melbourne. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, dopo un match intenso e combattuto che ha lasciato il pubblico senza parole. È stata una vittoria importante per lo spagnolo, che si prende il suo spazio in uno degli eventi più prestigiosi del tennis mondiale.

Domenica 1 febbraio 2026, alla Rod Laver Arena di Melbourne, si è conclusa con un colpo di scena storico la finale degli Australian Open. Carlos Alcaraz, ventiduenne tennista spagnolo, ha sconfitto in quattro set il trentaduenne Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, conquistando il primo titolo del Grande Slam nella sua carriera. Il match, giocato sotto un sole accecante e in un’atmosfera elettrica, ha rappresentato un punto di svolta nel panorama del tennis mondiale. Djokovic, che aveva superato in semifinale il campione in carica Jannik Sinner, partiva favorito per la sua esperienza e per il record di vittorie nei tornei del Grande Slam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz si impone su Djokovic in finale: primo titolo a Melbourne per lo spagnolo dopo un match da inciso

Approfondimenti su Alcaraz Djokovic

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open battendo Djokovic in finale in un’ora e quarantatré minuti.

La finale dell’Australian Open tra Alcaraz e Djokovic si è conclusa dopo oltre tre ore di battaglia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alcaraz Djokovic

Argomenti discussi: Alcaraz si impone in tre su De Minaur e affronterà Zverev in semifinale; Carlos Alcaraz s’impone su Tommy Paul, è ai quarti degli Australian Open; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Tennis, Australian Open: Alcaraz infallibile, è ai quarti di finale.

Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 6-3 7-5: lo spagnolo vince pure gli Australian OpenAlcaraz sfida Djokovic nella finale degli Australian Open 2026: a Melbourne si assegna il primo Grande Slam della stagione ... fanpage.it

Carlos Alcaraz trionfa agli Australian Open e completa il Career Grand Slam! Sconfitto DjokovicAll’età di 22 anni e 272 giorni lo spagnolo diventa il più giocane di sempre a vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam: sono sette per lui in carriera Carlos Alcaraz trionfa agli ... tennisitaliano.it

A Melbourne Carlos Alcaraz si impone su Novak Djokovic in 4 set, vince il suo settimo Slam e diventa il tennista più giovane a centrare il Career Grand Slam, battendo il record x.com

Servizio di Andrea Vidotti Australian Open: infinito Djokovic, batte Sinner e sfida Alcaraz Nole si impone dopo oltre 4 ore, contro lo spagnolo insegue il 25mo Slam Jannik Sinner esce battuto dalla semifinale dell'Australian Open al cospetto di Novak Djokovic, - facebook.com facebook